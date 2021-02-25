روسيا: سحب واشنطن خطاب بدء آلية استئناف العقوبات ضد إيران "خطوة صحيحة"

(أ .ش .أ)

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بليانسكي، إنه من الممكن التحكم في الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن قيام الولايات المتحدة بسحب خطاب بدء آلية استئناف العقوبات ضد إيران، هو خطوة صحيحة.

وأضاف بليانسكي - حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أعتقد أن كل شيء أصبح واضحا الآن، فقد وضح الموقف عندما سحبت الولايات المتحدة رسالتها الأولية بزعم أنها بدأت في استئناف العقوبات ضد إيران.. كلنا نفهم أن الاستئناف لم يحدث".

ورأى أن قيام الولايات المتحدة بسحب خطاب بدء آلية استئناف العقوبات ضد إيران هو خطوة صحيحة ومنطقية للغاية.. متابعا "لقد شجعتنا نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي الأخيرة إلى طهران، لقد جاء بتأكيدات محددة.. لذلك، نحن الآن متفائلون للغاية ونعتقد أنه من الممكن السيطرة على الوضع".. لافتا إلى ضرورة فهم آلية عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة.