روسيا بمجلس الأمن: المساعدات إلى سوريا عبر الحدود تبقى لدى الإرهابيين

كتب أحمد عرفة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، موضحا أنه إذا كان علينا أن نتخذ قرارا حول تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غدا، فأعتقد أننا لن نجد أسسا للحفاظ عليها ومن المهم أن يدرك جميع من يهتمون بتمديد عمل الآلية، أن الوقت قليل وعلينا أن نعمل كثيرا.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن: "لن نتمكن من أن نكتفي بإجراءات جزئية"، مؤكدا أهمية نقل المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وليس فقط عبر الحدود.



ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن المساعدات التي تنقل عبر الحدود تبقى لدى الإرهابيين الذين يستفيدون منها، موضحا أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تسببت بتوزيع غير متكافئ للمساعدات، مما أسفر عن نسبة مرتفعة من السكان الذين يعانون من الجوع في شمال غربي سوريا، مؤكدا أن لدى روسيا تساؤلات بشأن كيفية توزيع اللقاحات التي خصصتها الأمم المتحدة.