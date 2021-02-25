روبوت كلب يقدم المشروبات فى حانة بإشبيلية خوفا من عدوى كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

دفعت حانة فى مدينة إشبيلية بإسبانيا، بروبوت جديد على شكل كلب يتولى مهمة تقديم المشروبات للزبائن داخل وخارج الحانة، حيث يقوم الروبوت الكلب بتقديم المشروبات للعملاء، في محاولة من قبل المعنيين للحد من انتشار الوباء القاتل فى إسبانيا.





وعرضت شبكة "يورو نيوز"، فيديو للروبوت الكلب وهو يحصل على الطلبات والمشروبات من داخل الحانة من قبل الموظفين ثم يقوم بتوزيعها على الطاولات، كما يقوم بالتجول وسط طاولات الزبائن للحصول على الزجاجات الفارغة ونظافة المكان، وسط تفاعل وترحيب من قبل الزبائن فى الحانة الاسبانية.



الروبوت يحمل المشروبات



الروبوت الكلب يذهب الى الطاولات

وهذه النوعية من الروبوتات تكمن فكرتها في توصيل الطلبات لتحقيق التباعد الاجتماعي، ومصممة من قبل شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية المعروفة بأنشطتها واختراعاتها في مجال الروبوتات بالتعاون مع شركة ماكو روبوتيكس في إسبانيا، إلى توصيل المشروبات للعملاء مباشرةً، وبالتالي تقليل الاتصال المباشر بين المتواجدين في المكان واحترام القواعد الاحترازية التي وضعتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا.



الروبوتات فى الحانة



الروبوت يقف للزبائن

وعلى جانب آخر، دفعت الشرطة الأمريكية بهذه النوعية من الروبوتات لمساعدتها فى العمل، حيث رافق الكلب الروبوتي Digidog الشرطة الأمريكية خلال تدخلهم لإحباط عملية سطو على منزل فى برونكس بنيويورك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم إرسال الكلب للمبنى لتسلق السلالم والتحقق من حالة الرهائن، لكنه لم يعثر على أحد.

وانضم Digidog، الذى يزن 70 رطلاً، ويمكنه الركض بسرعة ثلاثة أميال ونصف فى الساعة وتسلق العقبات، إلى قسم شرطة نيويورك العام الماضى، والتى غيرت لونه من الأصفر إلى الأزرق والأسود، وأعطته اسمًا جديدًا "Spot" بعد أن أسمته الشركة المبتكرة Boston Dynamics.

وتم تزويد الروبوت بكاميرات للبحث فى منطقة ما، وإرسال لقطات فى الوقت الفعلى، وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعى للتنقل بمفرده، كما أنه قادر على الاتصال ثنائى الاتجاه، على سبيل المثال، إذا احتاج الضابط إلى التحدث مع مشتبه به يمكنه ذلك دون التعرض للأذى.