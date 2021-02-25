رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 75670 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22367 طن تشمل: 9107 طن فوسفات و6170 طن يوريا و6590 طن رمل و 500 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41804 طن تشمل: 20048 طن ذرة و 8976 طن خردة و 1018 طن خشب زان و 528 طن فول و 2231 طن عدس و 4425 طن حدبد و 4578 طن قمح.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وبقدونس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (لب سوبر وشيح وريحان وثوم وبرسيم وكركدية وبصل ) وفواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي و جريت فروت وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الجزائر و المغرب و الامارات و سنغافورة واليونان وايطاليا وروسيا وامريكا والصين وانجلترا وهولندا وألمانيا واسبانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1835 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75670 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90295 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية وعدد 1 قطار بعد ان قام بشحن 25 حاوية 40 قدم متجه إلى السادس من اكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5718 شاحنة.