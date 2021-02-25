رصف طريق أبو نشابة - الخطاطبة بتكلفة 3.5 ملايين جنيه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس بسيونى عيد رئيس مركز ومدينة السادات على متابعة اعمال رصف طريق الخطاطبة- أبو نشابة بطول 1,750م تقريباً وبعرض 6م وبتكلفة إجمالية 3,500 مليون جنيه، ذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021 .

يأتي هذا في إطار حرص الدولة على الارتقاء بتطوير شبكة الطرق والظهور بالمظهر الحضاري اللائق وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الرصف والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة وفق الجدول الزمني لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

كان المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه جارى رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية بميت بره مركز قويسنا بطول 500 متر، وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 20% وذلك بمبلغ 200 ألف جنيه.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من فرد طبقة الأساس بمشروع إعادة رصف طريق جزيرة أبو نشابة مركز السادات بتكلفة إجمالية (3) مليون و(500) الف جنية بطول (1750) متر، وبمتوسط عرض ( 7 ) متر وجاري تسليمها تمهيدا لمرحلة وضع طبقة الأسفلت، فضلا عن إدراج إستكمال باقى الطريق بمسافة (500) متر ضمن مقترحات خطة المحافظة للعام المالى 2021/2022 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتيسيراً عليهم.

جاء ذلك عقب وعد محافظ المنوفية لأهالى أبو نشابة أثناء زيارته لهم، واستجابة منه لشكواهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحسين الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، مشيراً إلي أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة .