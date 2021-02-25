اليوم السابع
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رسالة من رئيس جمهورية بوروندى إلى العاهل المغربى الملك محمد السادس

الخميس، 25 فبراير 2021 04:36 م
رسالة من رئيس جمهورية بوروندى إلى العاهل المغربى الملك محمد السادس عاهل المغرب الملك محمد السادس
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تسلم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم /الخميس/ رسالة للعاهل المغربى الملك محمد السادس من رئيس جمهورية بوروندى ايفاريست ندايشيمى سلمها له، ألبرت شينجيرو وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندى. 


وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوروندي، إن الرسالة تأتى في إطار التشاور بين الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي، وكذلك في سياق الآلية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.


ومن جانبه، أشاد المسئول البوروندي بإستراتيجية المغرب في مجال سياسة التعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف، وكذلك السياسة الإفريقية. 
وتاتى زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي للمغرب للتوقيع على خارطة طريق للتعاون بين البلدين للفترة 2021-2024.


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الملك محمد السادس

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