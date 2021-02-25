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رئيس وزراء أرمينيا يدعو المعارضة لمحادثات مع تفاقم الأزمة

الخميس، 25 فبراير 2021 04:57 م
رئيس وزراء أرمينيا يدعو المعارضة لمحادثات مع تفاقم الأزمة رئيس وزراء ارمينيا
كتب: أحمد علوى

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دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان المعارضة اليوم الخميس للكف عن الاحتجاج وبدء محادثات للبحث عن حل للأزمة السياسية.

كان الجيش قد أصدر بيانا في وقت سابق اليوم يدعو فيه باشينيان وحكومته للاستقالة مما دفع رئيس الوزراء للتحذير من محاولة انقلاب ضده.

وقال، إن البعض يحاول الزج بالجيش في عمل غير دستوري والشعب لن يسمح بانقلاب عسكري.

وأكد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أن القوات المسلحة الأرمينية تخضع للشعب ولرئيس الوزراء، وقال باشينيان -أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع يريفان مع أنصاره "إن الجيش يخضع للشعب ولرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد يمكن السيطرة عليه، ومستبعدا احتمال وقوع اشتباكات أهلية في البلاد.
 
وأضاف "لقد اتخذ الجيش قرارا مبينا على العواطف" (في إشارة إلى بيان القوات المسلحة المطالب باستقالته)، مشيرا إلى أن خطر الاشتباكات قائم دائما والوضع متوتر، ووصف "خطر الانقلاب" بأنه يمكن السيطرة عليه.
 

 


ارمينيا

رئيس وزراء ارمينيا

المعارضة فى ارمينيا

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