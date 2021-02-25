اليوم السابع
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رئيس وزراء أرمينيا: مطالبة الجيش باستقالتى محاولة انقلاب

الخميس، 25 فبراير 2021 10:30 ص
رئيس وزراء أرمينيا: مطالبة الجيش باستقالتى محاولة انقلاب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
رويترز

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قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الخميس، إن إعلانا للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكري.

ودعا باشينيان أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن القوات المسلحة في أرمينيا طالبت في بيان، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة بعد ما وصفها معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناجورو قرة باغ العام الماضي.

 


ارمينيا

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