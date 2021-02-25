رئيس مدينة ملوى بالمنيا يوجه بإنهاء مشكلة تكدس سيارات الربع نقل بالشوارع

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعا بحضور نائب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسئول التشغيل بالحملة الميكانيكيّة ومدير إدارة الاستثمار وإدارة المواقف، لمناقشة مستجدات الأعمال ووضع خطة عمل متكاملة تتضافر فيها كافة الجهود من اجل تقديم خدمة تليق بالمواطن.

وأكد رئيس المدينة، خلال اللقاء، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدفنا في المقام الأول والذي يأتي من خلال تكوين فرق عمل مساعدة وماهرة لتحقيق مبدأ تنظيم العمل وتأديته على أحسن ما يكون.

وأضاف رئيس المدينة، أنه لا مكان للمُقصر في عمله وسيتم محاسبة المقصر فى أداء عمله مع السماح لكل رئيس حى باستخدام الآلية المناسبة له ولكن بتخطيط وتوجه واضح من رئيس المدينة ولكنه سيحاسب على النتائج ( نظافة – إشغالات – الخ)، مشدداً على ضرورة تواصل العمل ليس فقط أثناء الزيارات ولكن بصفة مستمرة لإشعار المواطنين بوجود مؤسسة ومجهود يبذل من الوحدة المحلية والقائمين علي العمل بها.

ووجه رئيس المدينة خلال الاجتماع مدير المواقف بسرعة إنهاء مشكلة تكدس سيارات الربع نقل داخل شوارع المدينة مع عمل دراسة لكيفية نقل هذه السيارات خارج المدينة.

وتكليف محمد عبدالغنى نائب رئيس المدينة بضرورة متابعة الأقسام الفنية كالحملة الميكانيكية وغيرها من الإدارات التي تتطلب اليقظة والمهارة في التعامل مع المواقف لتحقيق الاستفادة وتحقيق طفرة ملموسة، مؤكدا بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوي مرتفع من الأداء