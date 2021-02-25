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رئيس شركة تويتر يتعهد بإجراءات إضافية لتعزيز الشفافية

الخميس، 25 فبراير 2021 07:38 م
رئيس شركة تويتر يتعهد بإجراءات إضافية لتعزيز الشفافية تويتر
كتب أحمد عرفة

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تعهد رئيس شركة تويتر بإجراءات إضافية لتعزيز الشفافية خلال الفترة الراهنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قالت شركة Twitter إنها حذفت 373 حسابا مرتبطا بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها، وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حسابا يجري إدارتها من إيران بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها وفقا لـCNBC عربية.

 

وقالت Twitter إنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا بسبب تضخيم الروايات التي تقوض الثقة في حلف شمال الأطلسي واستهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

 

 


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