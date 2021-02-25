رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال إنشاء كلية الطب وتجهيزات "العلوم والتربية"

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، برفقة الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي لجامعة الأقصر، والدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي لمعلومات الجامعة، وجمال سيد أحمد أمين عام جامعة الأقصر المساعد، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء كلية الطب.

وخلال الزيارة عرض المستشار الهندسي للجامعة خطة إنشاء كلية الطب، ومن جانبه أكد رئيس الجامعة علي ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء في الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق كافة مواصفات التنفيذ بأعلي جودة، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محجوب لديه خطة متكاملة حول تطوير جميع مباني الجامعة خلال الفترة القادمة وإنشاء عدد من الكليات التي تخدم مجتمع الأقصر وتخريج طلاب متميزين في كافة التخصصات بكفاءة عالية.

كما أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، جولة تفقدية لكليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، وذلك للوقوف علي احتياجات الكليتين من مستلزمات ومعدات وأجهزة، استعدادا لبدء الدراسة بهما بدايةً من العام القادم إن شاء الله، وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة علي الاهتمام بتجهيز المعامل والقاعات بأعلى مستوي تقني ممكن للوصول إلي أعلي جودة علمية وعملية ممكنة لطلاب جامعة الأقصر.

وفى نفس السياق، زار الدكتور محمد محجوب عزوز، المدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لأطمئنان علي حالة المباني والمنشآت والاستعدادات والتجهيزات قبل بدء الامتحانات والفصل الدراسي الثاني، وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة علي ضرورة الاهتمام بنظافة المدن الجامعية وأماكن الإقامة وصالات الطعام وتوفير الرعاية الصحية للطلاب واتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، كما شدد الدكتور محجوب علي متابعة أعمال الصيانة والتطوير والدهانات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمدن الجامعة.

وتفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة الاستراحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمدينة طيبة الجديدة ، للوقوف علي احتياجات الاستراحات من أجهزة ومعدات قبل بدء الامتحانات والفصل الدراسي الثاني، وذلك لتوفير سبل الراحة لهم لكي يتمكنوا من أداء وظيفتهم الاكاديمية بارتياحيه، كما شدد رئيس الجامعة علي متابعة أعمال الصيانة والتطوير والدهانات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالاستراحات .