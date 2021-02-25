رئيس الوزراء: 23 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إننا نؤمن بمشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال لتحقيق التنمية المرجوة، معتبرا أن استثمار أمريكا نحو 23 مليار دولار فى مختلف القطاعات فى مصر أمر مهم يؤكد العلاقة القوية والاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ،بحضور عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي.

أضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات مرتفعة من النمو وتصدر المنطقة بالرغم من التأثير الكبير لكورونا على مختلف اقتصادات العالم، مما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهة تلك التداعيات وجنبنا العديد من المشاكل.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة ، ومتنوعة والأهم في المنطقة، مما يجعلها منطقة جذب للاستثمار مستقبلا ولا سيما في ظل تنوع المشروعات الاقتصادية التي تساهم في توفير وخلق المزيد من فرص العمل .

كما وجه الشكر لغرفة التجارة الأمريكية معربا عن أمله في زيادة التعاون الفترة المقبلة.

من جانبه أكد مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن الاستثمارات الأمريكية في مصر موجودة منذ سنوات طويلة مشيدا بما حققه الاقتصاد المصرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحول مصر لدولة جاذبة للاستثمار في المنطقة، من خلال المشروعات المتنوعة والضخمة وكذلك تحقيق معدلات نمو بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله .

ومن جانبه أشاد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي بما شهده الاقتصاد من تطور كبير ونمو، بالرغم من جائحة كورونا، معربا عن امله أن يكون اللقاء المقبل حضوريا بعد انتهاء الجائحة ولا سيما نظرا للدور الكبير لمجتمع الأعمال فى مصر فى خلق فرص العمل والمساهمة فى تحقيق النمو المنشود.