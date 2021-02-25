اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى

الخميس، 25 فبراير 2021 03:08 م
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة. 
 
وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً على الانتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام.

الطريق الدائرى

الحكومة

مجلس الوزراء

تنمية الاسرة

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة