وأضاف "أن قرار الحلف يبعث برسالة كبيرة"- وذلك في إشارة إلى تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأن القوات ستترك أفغانستان، فقط عندما تسمح الظروف الأمنية على الأرض، متابعا أن "أفغانستان في وضع أفضل من أي وقت مضى لتحقيق سلام عادل، وستكون هناك مشاورات مكثفة مع البرلمان في الأشهر المقبلة".

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي -في بيان- عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان، مدينا العدد المتزايد لعمليات القتل المستهدف للعاملين في مجال الإعلام ونشطاء المجتمع المدني وموظفي إنفاذ القانون.



وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الأفغانية على توفير الأمن للفاعلين المهمين في المجتمع، وإجراء تحقيقات شاملة وتقديم الجناة إلى العدالة وإطلاع الجمهور بشكل كامل على الإجراءات المتخذة، مشددا على أهمية احترام وتعزيز القانون الدولي الإنساني.



وشدد التكتل على أن "حماية المدنيين والمنشآت الطبية والتعليمية والعاملين في المجال الإنساني لا تنتظر السلام، وأن الوقف الفوري للعنف هو وحده الذي سيعيد الثقة في صدق طالبان في التوصل إلى تسوية سياسية"، داعيا أفغانستان إلى عمليات انتخابية حرة وعادلة وذات مصداقية وشفافة وشاملة، مما يسهل النقل المشروع للسلطة.