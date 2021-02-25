دخول وخروج 192 سفينة موانئ المنطقة الشمالية خلال يناير

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، الخميس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يناير 3,215,752 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 332,821 حاوية مكافئة من خلال دخول 192 سفينة متنوعة خلال الشهر الماضى.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل عدد 38 سفينة حاويات بطاقة محققة 311,548 طن وعدد حاويات 38,756 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة منها 4 سفن صودا كاوية وسفينة واحدة ملح، وأيضاً عدد 23 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته و4 سفن ساحلي.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال يناير عدد 106 سفينة حاويات وثلاث سفن بضائع عامة بطاقة محققة بلغت 2,876,439 طن وبعدد حاويات 294,065 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 6 سفن بضائع عامة بطاقة محققة بلغت 27,765 طن.