حملات لتحزيم زراعات القمح ضد الفئران بقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه شكل حملات لتحزيم زراعات القمح ضد الفئران بقرى مراكز المحافظة بالتعاون مع الإدارات الزراعية والجمعيات بالقرى، وإدارة القوارض بالمديرية، للحفاظ على المحصول الرئيسى، موجهاً باتباع التوصيات الفنية في إعداد الطعوم من فوسفيد الزنك.

وأضاف غربية لـ"اليوم السابع": تشهد زراعات القمح حملات لمقاومة أصداء القمح والبياض الدقيقى حفاظا على النبات من التلف وأعطاء إنتاجية أعلى خاصة أن معظم زراعات القمح بقرى المحافظة على مصاطب.

وقال إنه تفقد مخازن الأسمدة بعدد من قرى المحافظة للاطمئنان على سلامتها، ولبيان مدى تأثرها بهطول الأمطار التي تعرضت لها المحافظة اليوم وخلال الأيام الماضية.