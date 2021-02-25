"حقوق طنطا" تنتهى من تعقيم لجان الامتحانات وتستعد لاستقبال الطلاب

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور محمد إبراهيم، أنّ كلية الحقوق جامعة طنطا، وضعت خطة شاملة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب وكافة القائمين على الامتحانات.

وأوضح عميد كلية الحقوق، الالتزام التام بالقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة الطارئة، برئاسة الدكتور محمود ذكى، موضحًا أنه أجريت اليوم الخميس، عملية تعقيم لجان الامتحانات، والمكاتب الإدارية والحمامات وجميع الأماكن التى من المحتمل تواجد الطلاب فيها، بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية.

وأجريت عملية التعقيم والتطهير تحت إشراف العميد أسامة النحال، قائد أمن الكلية ومجمع سبرباى، والطالب أحمد غانم، أمين اتحاد طلاب كلية الحقوق.



تعقيم لجان الامتحانات



لجان الامتحانات