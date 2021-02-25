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وباقى الأسبوع 5 جنيهات..

حديقة الحيوان تعلن استقبال الجمهور أيام الثلاثاء بـ65 جنيها.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 فبراير 2021 05:00 ص
حديقة الحيوان تعلن استقبال الجمهور أيام الثلاثاء بـ65 جنيها.. اعرف التفاصيل حديقة الحيوان
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل ستتغير تذكرة الدخول لحديقة حيوان الجيزة يوم الثلاثاء فقط لتكون 65 جنيها، وباقى أيام الأسبوع 5 جنيهات كما هى دون تغيير.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ اليوم السابع، إنه يوم الثلاثاء كان أجازة حدائق الحيوان، ولكن تقرر فتح الحدائق للجمهور فى ذلك اليوم بسعر خاص 65 جنيها للفرد، ولكن فى أوقات الأجازات والأعياد يكون الدخول فى هذا اليوم بـ5 جنيهات فقط، حيث جرى تطبيق ذلك فى فترة أجازة نصف العام والتى ستنتهى خلال أيام.

وفى سياق أخر، أكد رجائي، أنه خلال التقلبات الجوية يجرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.


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الطقس

اليوم السابع بلس

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