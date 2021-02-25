اليوم السابع
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حبس مالك مركب مريوط والنيابة توجه له تهمة القتل الخطأ لـ 14 شخصا

الخميس، 25 فبراير 2021 06:54 م
حبس مالك مركب مريوط والنيابة توجه له تهمة القتل الخطأ لـ 14 شخصا غرق مركب مريوط
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس مالك مركب مريوط بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه له تهمة القتل الخطأ لـ14 شخصا وإصابة 6 واستخدام مركب غير مرخص، بالإضافة إلى أن المكان غير مرخص بالنزول فى المياه .

وكانت  نيابة العامرية ثان بالإسكندرية صرحت بدفن 5 جثامين من ضحايا مركب مريوط بعد انتشال كافة الجثامين من مياه البحيرة وإنهاء إجراءات الدفن .

وأرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط .

وقررت نيابة العامرية ثان صرف قائد المركب من سرايا النيابة لاستلام جثامين أهليته ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة .

وتباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية تحت إشراف المحامي العام الاول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية واستدعت قائد المركب الذى راح ضحيته 14 شخصا وإصابة 6 أشخاص لسماع أقواله فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط .

وكان قد انتقل فريق من نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان كما انتقلت الي مستشفي العامرية لسؤال المصابين وسؤال اهلية المتوفين.

وطالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


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غرق مركب مريوط

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