حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة قطع فرامل خاصة بعربات القطارات بالشرقية

قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، برئاسة أحمد يوسف، مدير النيابة، حبس عاطل لاتهامه بسرقة 3 قطع فرامل خاصة بعربات القطارات و5 حلق شباك تزن 80 كيلو جرام، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد شريف الحملى، مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد قيام الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث النقل والمواصلات، من ضبط "محمود ح ال" 35 سنة عاطل مقيم دائرة مركز الزقازيق، أثناء تواجده على أرصفة محطة قطارات الزقازيق، وقيامه بسرقة ثلاثة قطع فرامل زهر خاصة بعربات القطارات وخمسة حلق شباك خاصين بعربات القطارات تزن حوالى 80 كيلو جرام تقريبا، وبحوزته سلاح أبيض.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7/39 أحوال قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2021، وبالكشف على المتهم تبين سابقة اتهامه فى قضايا سرقة، وتم إحالته من قبل العقيد أيأتي سعيد، مأمور السكة الحديد إلى نيابة قسم أول الزقازيق.