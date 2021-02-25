حبس عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهما فى الجيزة 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات بينهما فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وخاطبت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه، لاستكمال التحقيقات.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين متهمين بقتل شاب، بسبب خلافات بينهم، والتخلص منه بمدخل عقار، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمدخل عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، وتبين أن المجني عليه قتله عاطلان، بسبب خلافات بينهم، وتخلصوا منه بمدخل العقار وفروا هاربين، بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.