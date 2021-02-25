حبس سيدة استولت على 3 ملايين جنيه من المواطنين فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بدعوى إقامة "جمعية شهرية".

وأدلت المتهمة خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية، أنها تعرضت للنصب في مبلغ نصف مليون جنيه، ما جعلها تتعثر في دفع أموال المواطنين، وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن السيدة التي استولت على مبلغ 3 ملايين جنيه، من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهرى مع المواطنين، وإنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت مماطلتهم.

وتبين من التحريات أن قسم قليوب تلقى 50 محضرا ضد المتهمة، وتم توجيه تهمة خيانة أمانة لها، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وكان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بعد ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم قليوب من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون بعزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى "زينب.ج.ي"، ربة منزل 33 عاما لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية، وتمكن ضباط وحدة مباحث قليوب من ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء في أقوال الشاكين.