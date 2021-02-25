وأضافت سيدة أمريكا الأولى - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إن الأمهات كانت تعاني منذ ما قبل الجائحة ، لكن الأمور تجاوزت كل ما يتعين على الأمهات أن تتعامل معها مشيرة إلى أنهن يساعدن أطفالهن في التعامل عبر الإنترنت.



وحول مدى احتفاظها بالتوازن بين التزاماتها في البيت الأبيض وبين عملها كأستاذة جامعية ودورها كأم قالت إنني ككل امرأة أمريكية تعمل وتحاول أن تعتني بأسرتها.

وقالت جيل (البالغة من العمر 69 عاما) "إنني أحب عملي في مجال التدريس، وأقوم بمهامي بشأن مختلف الأمور التي أعمل بها في البيت الأبيض".



يذكر أن مليونين من النساء الأمريكيات فقدن وظائفهن في العام الماضي بسبب جائحة كورونا وهو ما وصفه الرئيس بايدن بأنه " حالة طوارئ قومية".