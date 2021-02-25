وكان قد تم تسجيل وفاة ملويني شخص حول العالم بسبب الفيروس في 15 يناير الماضي، ويبلغ العدد الإجمالي لمصابي كورونا حول العالم 112 مليونا و716 ألفا و833 شخصا، حسبما أعلنت جونز هوبكنز.