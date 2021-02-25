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قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية إن أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم توفوا حتى الآن بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأوضحت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/، أن عدد الوفيات حول العالم الناجمة عن الإصابة بكورونا يبلغ مليونين و500 ألف و770 شخصا منذ بداية الوباء العام الماضي.