جامعة بنى سويف تبدأ اليوم استقبال الطلاب بالمدن الجامعية

تبدأ المدن الجامعية بجامعة بنى سويف فى استقبال طلاب الفرق المختلفة بالكليات والمشتركين فى المدن الجامعية، للبدء في تسكينهم بالمدن الجامعية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير الجارى، وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة.

وشدد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على ضرورة أن تتم عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على سلامتهم، وتحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافة بين كل طالب وآخر أثناء الدخول على البوابة، والتنبيه بضرورة الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامة لجميع الأشخاص.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامتهم.