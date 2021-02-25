جامعة أسيوط تعلن استقبال الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ،عن استقبال الجامعة اليوم 25 فبراير الجارى الطلاب المغتربين الذى تم قبولهم خلال الفصل الدراسى الأول بالمدينة الجامعية مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى قد اتخذتها الجامعة مسبقاَ منذ بداية جائحة كورونا وذلك تزامنا مع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والمقرر له الأحد 28 فبراير واستهلاله بانعقاد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك فى تصريح له حول قيام الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لمبانى قطاع المدن الجامعية و التى شملت تفقد مبنى (ع) طلبة والجناح الاقتصادى و مبنى (ه) و (ن) طالبات، و التى رافقه فيها الأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية و الدكتور محمد بدر مدير المدينة الجامعية طلبة ومحمد عطا الكريم مدير الإسكان الخارجى وأمانى أبو الصغير مدير عام المدينة الجامعية طالبات و رؤساء و مشرفى و مشرفات المبانى داخل كل قطاع و ذلك للاطمئنان على أحوال الطلاب فى أول يوم لهم عقب العودة والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الجامعة للوقاية من كورونا و الأطمأن على كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب واستعدادهم للامتحانات الفصل الدراسى الأول وخلال أستمعه إلى استفساراتهم وحول وجود أية شكاوى أو صعوبات تواجه الطلبة أثناء إقامتهم بالمدينة.

و صرح أن الطالب لن يدفع رسوم الخدمة إلا لعدد الأيام التى سيمكث بها داخل المدينة الجامعية، وتقديرها بـ45 جنيهًا، والطريقة الأخرى بأن يدفع الطالب 50% من الرسوم، أما الطلاب الذين سددوا رسوم شهر يناير قبل تعليق الدراسة بالجامعة يجرى تعويضهم فى رسوم شهر مارس المقبل .

وخلال جولته التفقدية شدد الدكتور شحاتة غريب على ضرورة التزام الطلاب المغتربين بالإجراءات الاحترازية خلال إقامتهم بالوحدات السكنية التابعة لقطاع المدينة الجامعية والتى حددتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والمتضمنة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات داخل الغرف، واستخدام الكواشف الحرارية و أدوات التطهير و التعقيم بصفة دائمة و دورية بما يساهم فى الحفاظ على سلامة الأفراد .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى تعميم تطبيق نظام الوجبات المعلبة على طلاب المدينة، وذلك بالتعاون مع جمعية أمان الاستهلاكية التابعة لوزارة الداخلية، يأتى ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.