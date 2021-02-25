توقيع الكشف الطبى على 810 حالات بالمجان بقافلة جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أطلقت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قافلتها الطبية المجانية لقرية اقصاص مركز المراغة، حيث تم تقديم خدمات والكشف والعلاج علي 810 مواطن من أهالي القرية .

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة تأتى ضمن خطتها المجتمعية في تقديم خدمة طبية علاجية متميزة مجانية، لاهالي القري والمراكز الأكثر احتياجاً داخل الإقليم علي مدار العام، لافتاً انه تم تحويل بعض الحالات للمستشفي الجامعي التي قد تحتاج الي بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الروماتيزم، الجراحة العامة والجلدية، العظام، النساء والتوليد،بالاضافة الي تخصص الأنف والأذن، الرمد، الصدرية ، الروماتيزم، الجهاز الهضمي وغير ذلك من التخصصات .

ومن جانبه أشار الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، إلى أنه شارك بالقافلة 18 طبيب الي جانب 38 طالب من طلاب الكلية، مضيفا ان هذه القوافل تكون بمثابة تدريب عملي و تطبيقي للدراسات الأكاديمية التي يتلاقها الطلاب داخل الكلية ومعاملها، حيث يتم التفاعل والاحتكاك المباشر مع المرضي من اهالي القري.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم خلال القافلة تنفيذ ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية مثل كوفيد-19، وكيفية تجنب الإصابة به وتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك التوعية بمخاطر الادمان وكيفية عمل الاسعافات الاولية.