وتتكون الشحنة من 1.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" تكفى لتطعيم 750 ألف شخص في البلاد، ومعظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين، وذلك في الوقت الذى تستعد فيه البلاد لبدء حملة التطعيم المجاني غدا الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وفي اليوم الأول من عمليات تسليم جرعات لقاح "أسترازينيكا"، تم تسليم 56 شاحنة مختومة تحمل 163 ألف جرعة من اللقاح من بين الدفعة الأولى إلى ما يقرب من 600 منشأة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وتم إنتاج جرعات اللقاح من قبل شركة "إس كيه بيوساينس" الكورية الجنوبية بموجب الصفقة المبرمة مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

وطبقًا لخطة التطعيم، سيحصل حوالي 289 ألف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى - الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، في المصحات ومرافق التمريض ومرافق إعادة التأهيل - على الجرعة الأولى من نظام الجرعتين الكاملتين.