اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تمويل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال البنوك التنموية بفائدة 8%

الخميس، 25 فبراير 2021 10:16 ص
تمويل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال البنوك التنموية بفائدة 8% مخلفات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلال اجتماع تم عقده مع ممثلى شركات تحويل المخلفات لطاقة، للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بآليات تمويل المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة للشركات التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ تلك المشروعات في 7 محافظات، والضمانات اللازمة المستثمرين، حيث تم التنسيق الفورى مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى لإيجاد آلية لتمويل تلك المشروعات من خلال البنوك التنموية، بفائدة 8% وفترة سماح للسداد تصل من 5 سنوات إلى 15 سنة. 
 
وأكد الاجتماع أن الوصول لصيغة مناسبة لكافة الأطراف فى آلية التمويل سيساعد على إنجاز الخطوات اللاحقة، والتي تتمثل في تخصيص أراضي إقامة المشروعات بالمحافظات المحددة لذلك، وقيام الشركات بإجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع المحليات وإجراء اجتماع عاجل مع المحافظين حول تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات. 
 
وأشار إلى ضرورة وضع خارطة طريق لكل مشروع على حدى تتضمن دراسة خصائص ونوعية المخلفات بالمناطق المخصصة للمشروعات، وذلك بعد توزيع الشركات على المحافظات المعنية، تبعا لحجم الاستثمارات المقدمة من كل شركة.
 
يذكر أن 8 محافظات مرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة فى المرحلة الأولى منه، وهي محافظات: الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، والشرقية، وذلك ضمن خطوات الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالتزامن مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
 
 

تحويل المخلفات لطاقة

توليد كهرباء من المخلفات

منظومة المخلفات

مصانع تدوير المخلفات

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطة لإطلاق حملات توعية حول المخلفات والمحميات الطبيعية من مارس حتى ديسمبر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:39 م

اختيار 8 محافظات لإنشاء مصانع تدوير "القمامة" باستثمارات 385 مليون دولار كمرحلة أولى.. مستشار جهاز المخلفات: تحويل 20% من النفايات إلى كهرباء.. ووضع تصور كامل للدفع بالمزيد من المصانع للحصول على الطاقة والسماد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:00 ص

نقيب الزبالين يطالب بإنشاء شركة قابضة للمخلفات بالتزامن مع إنشاء البنية التحتية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:00 م

خطة لإعادة تدوير 80% من المخلفات وتقليل المرفوضات لـ20%

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:14 ص

توفير أماكن لإلقاء المخلفات والتخلص الآمن من القمامة..اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:53 ص

إنشاء منظومة للتعامل مع مخلفات الترع.. والبحيرة أول محافظة للتجربة

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:37 م

رفع 4 طن مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة