تفاصيل مشروعات التحول الرقمى فى محافظة المنيا فى إطار "مصر الرقمية" .. صور

استقبل الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس وفد برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، حيث تأتي الزيارة فى إطار تهيئة المحافظة لأعمال التحول الرقمي تنفيذاً لاستراتيجية مصر الرقمية واستكمالاً لجهود التطوير المؤسسي، وضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
تأتي الزيارة فى إطار تهيئة محافظة المنيا لأعمال التحول الرقمي، وقد ضم الوفد كلا من راندا إمام مدير عام تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وإبراهيم ولاش مدير العمليات بقطاع التطوير المؤسسي، والمهندس هيثم فاروق مدير مشروع وحدات التحول الرقمي، وأحمد سمير حراز مسئول العلاقات العامة والمراسم.
وحضر اللقاء اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وبعض ممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.
وأجرى نائب محافظ المنيا والوفد جولة تفقدية بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمتابعة العمل داخل الإدارة المستحدثة، حيث أوضح نائب المحافظ أنه تم إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة وتم تجهيزها على أحدث مستوى، كما تم تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين فى هذا المجال.
وأكد نائب المحافظ أن إدارة التحول الرقمي تمكنت من تصميم برنامج خاص بالصحة لإمكانية متابعة خدمات المستشفيات على مستوى المحافظة، ومعرفة مؤشرات أداء المستشفيات واستخراج تقارير بذلك، بالإضافة إلى معرفة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد، وعرض مؤشرات الأداء (شدة الإصابة – الوفاة – نسبة الشفاء) عبر خريطة نظم معلومات جغرافية بتحديث يومي، كما تم إجراء إجراء اختبارات رؤساء القري ونواب رؤساء المراكز والمدينة من خلال منصة اختبارات تم تصميمها برمجياً علي خادم المحافظة الرئيسي. وكذا نوتة معلومات المحافظة واستضافتها عبر بوابة خاصة بقيادات المحافظة.
وأكد تنفيذ بوابة نظم معلومات جغرافية لحصر المباني أكبر من 75 عاما، كما استعرض نائب المحافظ منظومة المتغيرات المكانية والتي ساعدت في خفض المتغيرات الغير قانونية من 2027 متغير غير قانوني في يونيو 2020 إلي 54 متغيرا غير قانونيا في فبراير 2021 بمعدل انخفاض 97%.
وأضاف نائب المحافظ، أنه تم إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية لعدد 42 خدمة لتكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونياً، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 واستراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب البوابة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".
وأكد نائب المحافظ أن هناك تكليفات وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بترشيد التعامل بالورقيات والطباعة للمساهمة فى وصول المنيا العام الجاري 2021 لتكون محافظة خضراء أقل اعتماداً على الأوراق.
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات القادمة التي يتم تنفيذها بمنظومة التحول الرقمي منها؛ ميكنة جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، والتكويد والرقمنة للمنشآت ضمن مشروع الرقم القومي لكل منشأه.
من جانبه، أكد الوفد أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة الملفات لتحسين حياة المواطنين، وأن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وليس نوع من الترف أو الموضة، وأنه اصبح أسلوب حياة ولاسيما بعد أزمة وباء كورونا، وأن التحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.
وأشاد الوفد بالجهد المبذول بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال المحتوي الجيد والدقة المتناهية وكذلك كفاءة العنصر البشري.
وخلال زيارتها للمحافظة، التقى الوفد بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة، حيث استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشان تطوير منظومة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ودعم شبكة الاتصالات فى عدد من المدارس ووصولها إلى القرى الأكثر احتياجاً.
وعقد الوفد ورشة عمل، بمركز المنيا للمؤتمرات، تحت عنوان "التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية" وتأثيراته في الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لمحافظة المنيا بما يساهم في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأوضح الوفد، أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات، وتمر بثلاث مراحل بداية من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، ووصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.
واستعرض الوفد أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا عن مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.
وأكد الوفد أن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا للتنمية 2063، وتعزيز الحقوق الرقمية للمواطن والتي أكدت عليها المواثيق الوطنية والدولية.
وأضافت أن الدولة تسعى للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن استخدام الموارد، ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه، ويعلى رضاه من خلال ما يقدمه له من خدمات متميزة.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة رقمية مجهزة وداعمة للتنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات والمهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى مع توافر المناخ المناسب للتحول الرقمى من آليات وإجراءات عمل، ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج للتعامل، ويساهم فى تعزيز قيم الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة، لافتة إلى أن الدولة أنشأت العديد من المؤسسات للعمل والمساهمة فى تحويل المجتمع رقميًا كالمجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، فضلاً عن وحدات التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة.
واستشهد الوفد بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، منها مشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع بناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك العاملين بالمحافظات، ومشروع تكامل البيانات القومية ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع حياة كريمة بلا أمية رقمية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.
جانب-من-اللقاء
جولة-مسؤلى-الاتصالات-ومحافظة-المنيا-داخل-الديوان
جولة-مسؤلى-الاتصالات-ومحافظة-المنيا-لمتابعة-التحول-الرقمى-(4)
جولة-مسؤلى-الاتصالات-ومحافظة-المنيا-لمتابعة-التحول-الرقمى-(12)
جولة-مسؤلى-الاتصالات-ومحافظة-المنيا-لمتابعة-التحول-الرقمى-(17)
قيادات-محافظه-المنيا
مسؤلى-الاتصالات-ومحافظة-المنيا-لمتابعة-التحول-الرقمى-مع-نواب-المنيا
نائب-محافظ-المنيا-يشرح-تفاصيل-التحول-الرقمى
نائب-محافظ-المنيا-يهدى-درع-لمسؤلى-الاتصالات
واُختتمت ورشة العمل بتكريم وتسليم بعض شهادات دبلومة إدارة المشروعات PMP ضمن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد من العاملين العاملين بالمحافظة.
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