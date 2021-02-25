تغريم شاب 50 ألف جنيه بعد ضبطه بجهاز للكشف عن الذهب بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت المحكمة الاقتصادية بقنا، شابا بتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة جهاز لاسلكي للكشف عن الذهب دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أبريل عام 2020 عندما تبلغ مركز شرطة مرسى علم، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40، وتبين من الفحص بعد انقلاب السيارة العثور على جهاز يستخدم للكشف عن المعادن، غير مصرح بتداوله أو استخدامه دون التصريح من الجهات المختصة.

تم ضبط المتهم ويديعي "يوسف.ح" وعاقبته المحكمة بغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية في القضية التي تحمل رقم 196 لعام 2020 جنح اقتصادي قنا.