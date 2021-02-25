اليوم السابع
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تعقيم وتطهير معهد الخدمة الاجتماعية ببنها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 25 فبراير 2021 01:59 م
تعقيم وتطهير معهد الخدمة الاجتماعية ببنها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول الدكتور محمد جمال الدين عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، أنه تم رفع درجة الإجراءات الوقائية والإحترازية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعهد، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناخ نفسى ملائم للطلاب لأداء الامتحانات، والتى يؤديها 5760 طالبا وطالبة بالفرق الأربعة.

 

وأكد عميد المعهد، على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، موضحًا أنه تم التشديد على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح لأى طالب أو عضو هيئة تدريس أو موظف بدخول الامتحانات بدون كمامات.

 

وتابع، أنه تم تجهيز بوابات التعقيم الذاتى، حيث تم تجهيز بوابتين للطلاب البنين والبنات ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات، وحضور الطلاب قبل الامتحان بوقت كاف لإجراء أعمال المسح الحرارى لهم باستخدام الكواشف الحرارية.

 

وأكد أن إدارة المعهد حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا، كما تم التأكيد على تواجد الأطقم الطبية لمواجهة أى حالات طارئة وتوفير حجرة عزل لأى حالات اشتباه خلال الامتحانات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

وأشار الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد المعهد، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة منى هدهد مدير إدارة البيئة بالمعهد لمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتوفير كافة سبل الوقاية للطلاب.


اخبار القليوبية

معهد الخدمة الاجتماعية ببنها

الاجراءات الاحترازية

فيروس كورونا

امتحانات الفصل الدراسى الاول

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