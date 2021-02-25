تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 25-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.97 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.95 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

فى سياق متصل أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أن إقراض شركات منطقة اليورو تباطأ الشهر الماضي إذ توقفت تدفقات الائتمان الجديدة إثر عودة التكتل للركود وتضييق البنوك لإمكانية الحصول على الائتمان. وتباطأ نمو الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى سبعة بالمئة في يناير من 7.1 بالمئة في الشهر السابق، وهو مستوى مرتفع نسبيا ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.4 بالمئة الذي سجله في مايو. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.97 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.95 جنيه.

19.13 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 19.12 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر

19.00 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.00 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.02 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.98 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.