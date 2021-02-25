تعرف على استعدادات "تعليم كفر الشيخ" لامتحانات الفصل الدراسى الأول

كفقر الشيخ - محمد سليمان

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت مديرى عموم الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول للعام 2020 / 2021م، للصفين الأول والثانى الثانوي، مؤكدة أنها وجهت بعرض أى طلاب على الزائرة الصحية حالة ظهور أى أعراض مرضية على أحد الطلاب، وكتابة تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسى الثانى ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظًا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وأضافت كشك، أنه يتم عزل الطالب بالمدرسة أثناء تأديته الامتحان، فى حالة ظهور أعراض، مشددة بارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات، مؤكدة أن اختبار الصف الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز الحاسب اللوحى "التابلت" وورقى لباقى الفئات ابتداء من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021 طبقا للجدول، ما عدا طلاب الدمج التعليمى والطلاب المؤدين للامتحان بالسجون يتم اختبارهم ورقيا طبقا للمعمول به والفئات غير المسلمة للتابلت.

وقالت وكيل التعليم، يجب على الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة على أسئلة كل مادة حيث يتم غلق الموقع إلكترونياً بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة، وضرورة التوقيع فى كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، على أن يقوم مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وأنها شددت بمنع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير أو أى وسيلة تساعد على الغش داخل اللجنة، ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الامتحان فى تلك المادة، كما شددت باستلام الطلاب أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات، والتأكد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالبا.

ثالثا: الإدارة التعليمية والمدرسة

وأضافت وكيل التعليم، أنها وجهت بتشكيل فريق عمل إدارة الامتحانات على مستوى كل إدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وعضوية كل من وكيل الإدارة ومدير التعليم الثانوي، ومدير التطوير التكنولوجى ،ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة وموجه أول المادة التى يجرى بها الامتحان، مشددة على مسئولى التطوير التكنولوجى بالمدرسة بمساعدة فى عملية تجاوز العقبات التكنولوجية التى قد تواجه الطلاب أثناء عملية الامتحان، وبتواجد مسؤول التطوير بالإدارة التعليمية التواجد بصفة دائمة داخل فريق عمل إدارة الامتحانات بالإدارة ومعه جميع البدائل والحلول لأية عقبة تواجه أية مدرسة أثناء عقد الامتحانات.