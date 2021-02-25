تعرف على استعدادات تعليم الدقهلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الدقهلية شريف الديب

أكد على عبد الرؤوف وكيل "تعليم الدقهلية"، أن جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بمراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية.

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة وأشار عبد الرؤوف إلى أن أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الأول على مدار 24 ساعة، وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورا.

وكما تم اتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتاكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني، والتأكد من جاهزيتها للاستخدام وقت الحاجة.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة، على مستوى المحافظة، لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات، لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة و توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية.

وتم توفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب لقياس درجه الحرارة قبل الدخول إلى اللجان، مؤكدا على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول اى من الملاحظين والطلاب بدون كمامة.

وجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدء من الأحد 28 فبراير حتي 7 مارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية وينعقد امتحان الصفين الاول والثانى الثانوى فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس الكترونيا بالمدارس، وورقى لفئات طلاب المنازل والدمج.

وأكد عبد الرؤوف تم تجهيز جميع المدارس الثانوية بنطاق المديرية بأجهزة الإنترنت والسيرفرات والوصلات والتأكد من سلامتها استعداداً لامتحانات وتم التنبية على الطلاب باستلام الاكواد الامتحانية.