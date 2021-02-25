تعاون بين جامعة كفر الشيخ والمحافظة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وفد مبادرة حياة كريمة، لبحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرة، وضم الوفد عضو مجلس النواب، هيام الطباخ، وإسلام طه معاون محافظ كفر الشيخ، وإسلام جبر منسق المبادرة في المحافظة، وخريجة البرنامج الرئاسي ماهيتاب كساب.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قرى مركز مطوبس، والتي تشمل جميع جوانب حياة الإنسان ليعيش حياة كريمة، كما سيتم تنفيذ مشروعات اقتصادية لخدمة أبناء هذه القرى، وكذلك تقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الخاصة برؤية المشروع القومى، لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار الدور المجتمعي للجامعة، لتقديم خدماتها ودعمها إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية، وخدمة المجتمع وتفعيلًا لدور الجامعة، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى والكفور والتوابع من كافة الجوانب المعيشية والاجتماعية والخدمية للريف، لتغيير واقع الحياة للمواطنين إلى الأفضل.

كما أشاد "دسوقى" بمبادرة تطوير القرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة وتشمل جميع قرى مصر.