تشييع جثمان سفير إيطاليا ضحية الهجوم المسلح فى الكونغو الديمقراطية

كتب سمير حسنى

شيعت إيطاليا قبل قليل، جثمان سفيرها فى الكونغو الديمقراطية، لوكا أتانازيو، ضحية الهجوم المسلح الذى استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة فى كيبومبا.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي استهدف سيارتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي في كيبومبا بجمهورية الكونغو الديمقراطية مما أدى إلى مقتل سفير إيطاليا في البلاد وشرطي إيطالي يعمل في سفارة بلاده، وموظف ببرنامج الأغذية العالمي.

وقدم الأعضاء تعازيهم لأسر الضحايا وحكومة إيطاليا وبرنامج الأغذية العالمي، وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، وأكدوا دعمهم للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددوا التأكيد على أن عزمهم على دعم الشعب الكونغولي لن يتراجع نتيجة هذا العمل أو أي أعمال مشابهة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان الهجوم على البعثة الميدانية المشتركة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مقاطعة شمال كيفو، داعيا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إجراء تحقيق عاجل في هذا الاستهداف الشنيع للبعثة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الحكومة والشعب في الكونغو الديمقراطية لتحقيق السلام والاستقرار بشرقي البلاد.