تشييع جثامين 3 شباب دهسهم قطار القاهرة الإسماعيلية.. فيديو وصور





وأمرت النيابة العامة بمركز أبو صوير صباح اليوم الخميس، بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم أسفل عجلات قطار مساء أمس الأربعاء، على قضبان السكة الحديد فى المنطقة الواقعة بين قرية الواصفية ومدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.





واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال شهود العيان في الحادث، فيما انتقل أحمد جمال الشخب، وكيل نيابة مركز أبو صوير، لمعاينة موقع الحادث، واستمع إلى شهود العيان على الواقعة مساء أمس الأربعاء.





ولقى 3 أسخاص مصرعهم، تحت عجلات قطار رقم 951 القادم من القاهرة إلى الإسماعيلية"، وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بالمنطقة الواقعة بين قرية الواصفية ومدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وقام الأهالى بتغطية جثامين المتوفين الذين تحولوا إلى إشلاء، وتم إبلاغ الشرطة ومرفقة الإسعاف.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بمصرع ثلاثة أشخاص تحت عجلات قطار وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز وميدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى، بعد معاينة الشرطة، كما انتقل أحمد جمال الشخب، وكيل نيابة مركز أبو صوير، لمعاينة موقع الحادث، واستمع إلى شهود العيان على الواقعة.





وقال شاهد عيان، إن الضحايا الثلاثة كانوا يتلقطوا صورة، أثناء عبور القطار القادم من القاهرة فى اتجاه الإسماعيلية، وكان صديقهم الرابع هو من يلتقط الصورة لهم لكنه شاهد اقتراب القطار فتحرك مسرعًا وأنقذت العناية الإلهية حياته، بينما دهس القطار أصدقائه الثلاثة الأخرين، وهم "مازن. م .م" 19 عامًا مقيم المستقبل، و"فؤاد. أ.ح" 21 عامًا من المطرية القاهرة، ومقيم بمدينة المستقبل و"حسن. ص. م" 19 عامًا المطرية القاهرة ومقيم بمدينة المستقبل.

وعقب الحادث، وصل أهالى الضحايا إلى موقع الحادث فى حالة ذهول من شدة منظر الحادث، بعد تحولوا إلى إشلاء، وتناثرت أجسادهم على مزلقان السكة الحديد.