تركيب جهاز أشعة مسح ذرى بمعهد أورام دمنهور لخدمة مرضى السرطان بـ23 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الجهود المبذولة بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقطاع الطبى للارتقاء بالخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية وتقديم أفضل خدمات علاجية من خلال أحدث النظم والتقنيات العالمية، وكذا المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها.

جهاز أشعة المسح الذرى

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى اليوم تركيب جهاز أشعة مسح ذرى

(pet ct)

بمعهد الأورام بدمنهور بتكلفة 23 مليون جنيه.

وأشارت نهال بلبع نائب المحافظ، إلى أن الجهاز يعد من أجهزة الأشعة المتخصصة فى تشخيص ومتابعة مرضى الأورام لخدمة مرضى السرطان والأورام بشكل عام بنطاق المحافظة و5 محافظات مجاورة وسيوفر مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى للتيسير على المرضى وذويهم.

وأضاف رجب شريف مدير معهد أورام دمنهور، أنه سيتم على الفور التدريب العملى على الجهاز تمهيدا لبدء العمل به خلال مارس المقبل.