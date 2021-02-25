تحرير 29 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 29 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان. وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 29 قضية تموينية، على النحو التالى: 2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية. وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.