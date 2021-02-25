تحرير محاضر لـ 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

كتب محمود عبد الراضي

ضبطت وزارة الداخلية 13090 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12993 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (97) آخرين لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (566) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (161) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1061) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.