اليوم السابع
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تجديد حبس مستريح نصب على مواطنين بزعم توظيف الأموال فى تجارة الأدوية بالزيتون

الخميس، 25 فبراير 2021 08:08 م
تجديد حبس مستريح نصب على مواطنين بزعم توظيف الأموال فى تجارة الأدوية بالزيتون حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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‏قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس مستريح جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بتجارة الأدوية 15 يوما على ذمة التحقيق. كانت النيابة كلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت مباحث الأموال العامة، بلاغا من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 6 ملايين جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، وانتظامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بترك محل إقامته هرباً من مُطاردة ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.‏


مستريح جديد

تجارة الأدوية

قسم الزيتون

مستريح الزيتون

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