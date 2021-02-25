تأجيل محاكمه متهم بأحداث شارع السودان لجلسة 31 مارس

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهم "ياسر فتيان" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" لجلسة 31 مارس للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".
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