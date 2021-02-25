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تأجيل محاكمه متهم بأحداث شارع السودان لجلسة 31 مارس

الخميس، 25 فبراير 2021 02:28 م
تأجيل محاكمه متهم بأحداث شارع السودان لجلسة 31 مارس المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس -كريم صبحى

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قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهم "ياسر فتيان" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان"  لجلسة 31 مارس للمرافعة.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.
 
 كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".
 
 

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