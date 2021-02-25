بوست على "فيس بوك" وراء شائعة اختطاف طفل بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله من إدعاءات على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"، بشأن خطف طفل بمدينة نصر.

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشوراً تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية يتوسطهما طفل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "مُدعياً إختطافه"تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة النارية وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ).

وباستدعائه حضر وقرر بأنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة أحد أصدقائه (سائق)، وأن الطفل المذكور هوابن الأخير، وباستدعاء الأخير حضر وأيد ما سبق، ونفيا صحة ما تم إدعائه على الصفحة المشار إليها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.