اليوم السابع
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بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول ووكالة الفضاء المصرية

الخميس، 25 فبراير 2021 11:50 ص
بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول ووكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمد صبحى

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وقع معهد بحوث البترول المصرى بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية وتبادل الخبرات في مجال الفضاء بما يخدم مجال الأبحاث البترولية.
 
وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبية، وورش عمل وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.
 
وقع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، وعدد من رؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.
 
وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تنظيم جولة تفقدية، شملت مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية ومعمل الحمولة الفضائية، ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية.

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وكالة الفضاء

معهد بحوث البترول

الابحاث البترولية

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