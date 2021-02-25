بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية الأحد المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تبدأ الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية بدءا من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتستهدف تطعيم حوالى 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية من بينهم 2662 طفلا عربيا وأجنبيا من المقيمين فى البلاد، وتتم بواسطة 1886 فريقا طبيا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

ويبلغ إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية حوالى 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبيين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تستمر فى تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.