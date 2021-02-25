بدء التسجيل فى برنامج إعداد مدرب رقمى معتمد CDT بجامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية،عن بدء التسجيل فى برنامج إعداد مدرب رقمى معتمد (CDT ).

يهدف البرنامج إلى إعداد مدرب متقن لأدوات الرقمنة والتحول الرقمى وتنمية مهاراته التكنولوجية وتطوير أدائه ووسائل التدريب التى يستخدمها لمواكبة التطوير فى تكنولوجيا المعلومات والتدريب عن بعد كما يهدف البرنامج إلى التمكين من مهارات التدريب الألكترونى عن بعد وذلك من خلال إستخدام منهجية وإستراتيجيات التدريب الإلكترونى عن بعد ويستقبل المركز استفسارات المتقدمين للبرنامج بالادارة العامة لجامعة المنوفية.

يتم تنفيذ البرنامج تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئه وخدمه المجتمع والدكتور عبد القوى المشرف العام على المركز ودكتور أحمد صقر المشرف على إدارة التدريب وهدى بط مدير عام الاستراتيجية وميرال الجاويش مدير التدريب بالمركز.