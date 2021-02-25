بث مباشر.. تفاصيل مرعبة فى مقتل مسنة على يد مسجل خطر فى فيصل

كتب كريم صبحى

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا من مسرح جريمة مقتل سيدة مسنة على يد نجار لسرقة مشغولات ذهبية من شقتها.

وكشف جيران المجنى عليها أن المتهم كان يعمل نجارا واستأجر محلا بالمنطقة منذ 5 أشهر، وتردد على المجنى عليها التى تقيم بمفردها لعمل نجارة فى شقتها وفى يوم الحادث طعنها وفر هارباً.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل السيدة المسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في بولاق الدكرور، وتبين أنه سدد لها عدة طعنات مستغلا إقامتها بمفردها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة مسنة مصابة بطعنات داخل شقتها.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجارًا وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرروا ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة التحقيق.