اليوم السابع
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بايدن يلغي حظرا فرضه ترامب على دخول أصحاب طلبات البطاقات الخضراء

الخميس، 25 فبراير 2021 08:00 ص
بايدن يلغي حظرا فرضه ترامب على دخول أصحاب طلبات البطاقات الخضراء جو بايدن
(رويترز)

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ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا أصدره سلفه دونالد ترامب ويقضي بمنع كثير من أصحاب طلبات الحصول على البطاقة الخضراء من دخول الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أصدر الحظر العام الماضي قائلا إنه مطلوب لحماية العمالة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع البطالة بسبب جائحة كورونا.

ورفض بايدن ذلك المبرر في منشور يلغي الحظر على التأشيرات قائلا إنه حرم الأسر من الالتقاء في الولايات المتحدة وأضر بالأنشطة التجارية والاقتصادية بها، وترك الرئيس حظرا آخر على دخول معظم العمالة الأجنبية المؤقتة.

وفي أكتوبرالماضي، عرقل قاض اتحادي في كاليفورنيا الحظر الذي فرضه ترامب على تلك العمالة الأجنبية قائلا إنه أضر بمئات الآلاف من أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة ممن طعنوا في القرار أمام المحاكم.

 


جو بايدن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

واشنطن

كاليفورنيا

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