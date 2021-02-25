بايدن: لم يكن لدى أمريكا خطة للتطعيم بلقاحات كورونا قبل شهر والآن تغير الوضع

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها خطة لتطعيم المواطنين باللقاحات فى معظم الولايات قبل فترة بسيطة ولكن الأمر تغير الآن، وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "منذ أكثر من شهر بقليل، لم يكن لدى أمريكا خطة حقيقية لتطعيم معظم أنحاء البلاد. لقد غير ذلك لحظة تولينا منصب الرئاسة الامريكية".



بايدن على تويتر

وأعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستوفر هذا الربيع نحو 25 مليون قناع للمراكز الطبية، ومخازن توزيع الغذاء، كما ذكر بيان للبيت الأبيض، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية إن الإدارة الأمريكية ستوفر 25 مليون قناع لـ1300 مركز صحي في جميع أنحاء البلاد، بجانب 60 ألفا من مخازن الطعام الخيرية، ومن المتوقع أن تصل الأقنعة إلى ما بين 12 مليونا إلى 15 مليون أمريكي.

وفي الوقت الذي توصي فيه السلطات الأمريكية بارتداء الأقنعة كإجراء احترازي يساعد في بطء انتشار فيروس كورونا، يقول البيت الأبيض إن الأسر الأمريكية ذات الدخل المنخفض، لا تستطيع الحصول على الأقنعة.

وكان بايدن أصدر قرارًا بإلزامية ارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بعد وصوله إلى البيت الأبيض مباشرة في يناير الماضى، وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمرًا باستخدام أقنعة الوجه في جميع أشكال وسائل المواصلات العامة تقريبًا.

يذكر أن الحكومة الأمريكية أعلنت أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا ستكون جاهزة للتوزيع "الأسبوع المقبل" في الولايات المتحدة في حال حصل على ترخيص عاجل في الأيام المقبلة، وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا جراء الوباء إذ سجلت 502,681 وفاة من أصل 28,261,619 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,486,116 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.